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Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Шахматы – это муки разума». Так однажды сказал про свой вид спорта экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН объявила 20 июля Международным днем шахмат, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По этому поводу в столичном РЦОП прошло праздничное мероприятие.
Задумчивые лица, сосредоточенные взгляды. Это начинающие и уже опытные любители шахмат пытаются одолеть международного мастера, члена юниорской сборной Беларуси Михаила Никитенко. Такой сеанс одновременной игры – одна из частей праздничного мероприятия – Всемирного дня шахмат.
ООН отмечает 171 международный день, но среди всех видов спорта только шахматы имеют такую привилегию. Ознакомительная экскурсия по обновленному РЦОП по шахматам и шашкам также стала одним из пунктов праздника. Ремонт здесь шел с 2015 года.
По энегропотерям один из самых «страшных» видов спорта.
Да-да, шахматы – один из самых энергозатратных видов спорта, поэтому теперь в распоряжении спорстменов тренажерный зал, сауна, массажный кабинет. Также во всех тренировочных залах появились вот такие интерактивные доски.
Евгений Мочалов, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по шахматам и шашкам:
Кроме оснащенных малых и больших кабинетов, гордостью центра является зал спортивной славы. Здесь изложена история шахмат и шашек, можно познакомиться с выдающими белорусскими спортсменами. Кстати, вся информация о них не вместилась под фото, поэтому биографии скрыты в QR-кодах. Коллекционные значки, исторические документы, гравюры с изображениями любимой игры – посмотреть есть на что.
Юрий Тихонов, международный гроссмейстер, тренер-преподаватель РЦОП по шахматам и шашкам:
Первым экзаменом для обновленного РЦОП станет Всемирная шахматная онлайн-олимпиада, которая состоится в августе.
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Новости Беларуси. «Шахматы – это муки разума». Так однажды сказал про свой вид спорта экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН...
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