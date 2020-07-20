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5 способов отстричь челку, чтобы выглядеть моложе
Источник материала: ОНТ
Челка - не однозначный вариант прически. И в большинстве случаев опыты знаменитостей с челкой заканчиваются провалом и портят внешний вид (Белла Хадид, Джессика Альба), но бывают исключения. На примере пяти известных красавиц
1. Испанская актриса Пенелопа Крус постоянно носит челку разной длины и укладки. Короткая челка выше бровей сделала Пенелопу моложе и изменила горячий образ актрисы на женственный и нежный.
2. «Рваная» косая челка Дженнифер Лопес на один бок гармонично выглядит с ее вытянутой формой лица и создает дерзкий образ.
3. «Лесенка» с удлиненной челкой смягчила острые черты лица Хайди Клум и убрала пару десятков лет.
4. Удлиненная, уложенная набок челка Риз Уизерспун делает акцент на милом лице актрисы – идеальный вариант укладки для тех, кто отращивает челку.
5. Челка эффектно смотрится с убранными назад волосами. Аккуратно уложенная, чуть прикрывающая брови челка актрисы Джессики Честейн подчеркивает тонкие классические черты, скрывает высокий лоб и придает образу шик.
Фото: Legion-Media
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Челка - не однозначный вариант прически. И в большинстве случаев опыты знаменитостей с челкой заканчиваются провалом и портят внешний вид (Белла Хадид, Джессика...
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