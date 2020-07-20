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5 способов отстричь челку, чтобы выглядеть моложе

20.07.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 способов отстричь челку, чтобы выглядеть моложе

Челка - не однозначный вариант прически. И в большинстве случаев опыты знаменитостей с челкой заканчиваются провалом и портят внешний вид (Белла Хадид, Джессика Альба), но бывают исключения. На примере пяти известных красавиц bazaar.ru показал, что благодаря челке можно выглядеть моложе. 

1. Испанская актриса Пенелопа Крус постоянно носит челку разной длины и укладки. Короткая челка выше бровей сделала Пенелопу моложе и изменила горячий образ актрисы на женственный и нежный.


2. «Рваная» косая челка Дженнифер Лопес на один бок гармонично выглядит с ее вытянутой формой лица и создает дерзкий образ.


3. «Лесенка» с удлиненной челкой смягчила острые черты лица Хайди Клум и убрала пару десятков лет.


4. Удлиненная, уложенная набок челка Риз Уизерспун делает акцент на милом лице актрисы – идеальный вариант укладки для тех, кто отращивает челку.


5. Челка эффектно смотрится с убранными назад волосами. Аккуратно уложенная, чуть прикрывающая брови челка актрисы Джессики Честейн подчеркивает тонкие классические черты, скрывает высокий лоб и придает образу шик.


Фото: Legion-Media

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Челка - не однозначный вариант прически. И в большинстве случаев опыты знаменитостей с челкой заканчиваются провалом и портят внешний вид (Белла Хадид, Джессика...
 
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