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В Витебске начинается реконструкция улицы Гагарина: трамваи ходить не будут

21.07.2020 08:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске начинается реконструкция улицы Гагарина: трамваи ходить не будут

Облик Витебска продолжает изменяться. После Полоцкого путепровода реконструкция ждёт улицу Гагарина – одну из самых старейших и длинных в городе.

Её протяжённость более 3,5 километров. По предварительным расчётам, ремонт обойдётся в 39 миллионов рублей. Средства как раз остались от путепровода, реконструкция которого обошлась городу дешевле, чем ожидали. Остаток решили направить на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Ремонтные работы по улице Гагарина начнутся уже сегодня. На это время трамваи прекратят движение, вместо этого пустят дополнительные маршруты автобусов и троллейбусов.  

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Теги: Витебск
 
 
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Облик Витебска продолжает изменяться. После Полоцкого путепровода реконструкция ждёт улицу Гагарина – одну из самых старейших и длинных в городе. Её...
 
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