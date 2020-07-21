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В Витебске начинается реконструкция улицы Гагарина: трамваи ходить не будут
Источник материала: ОНТ
Облик Витебска продолжает изменяться. После Полоцкого путепровода реконструкция ждёт улицу Гагарина – одну из самых старейших и длинных в городе.
Её протяжённость более 3,5 километров. По предварительным расчётам, ремонт обойдётся в 39 миллионов рублей. Средства как раз остались от путепровода, реконструкция которого обошлась городу дешевле, чем ожидали. Остаток решили направить на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Ремонтные работы по улице Гагарина начнутся уже сегодня. На это время трамваи прекратят движение, вместо этого пустят дополнительные маршруты автобусов и троллейбусов.
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Облик Витебска продолжает изменяться. После Полоцкого путепровода реконструкция ждёт улицу Гагарина – одну из самых старейших и длинных в городе. Её...
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