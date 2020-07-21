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Как изменились потребительские цены в июне 2020 года?

21.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2 %, с декабрем 2019 г. — 103,4 %.

В Минской области в июне по сравнению с маем 2020 г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,1%, непродовольственные —  на 0,5 %. Существеннее за месяц подорожали плодоовощная продукция — на 2,7 %, мука — на 1,1 %, крупа и бобовые — на 0,4 %. В то же время яйца куриные подешевели на 4,9 %, масло и жиры — на 1,2 %, мясо и мясопродукты, а также рыба и рыбопродукты — на 0,6 %.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на ювелирные изделия — на 1,5 %, посуду и приборы столовые — на 1,3 %. Вместе с тем в истекшем месяце зарегистрирован рост цен на парфюмерно-косметические товары — на 3,1 %, галантерейные изделия — на 2,9 %, обувь — на 1,5 %.

По сравнению с декабрем 2019 г. продовольственные товары подорожали на 3,5 %, непродовольственные — на 3,9 %. Существеннее с начала года увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 20,6 %, майонез — на 8,7 %, масло растительное — на 6,9 %, крупу и бобовые — на 6,4 %, макаронные изделия — на 6,2%, обувь — на 12,1 %, парфюмерно-косметические товары — на  8,8 %, бытовые электротовары — на 7,4 %.

Индекс цен и тарифов на платные услуги населению в июне 2020 г. по отношению к маю 2020 г. составил 100,1 %, к декабрю 2019 г. — 104,5 %. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за месяц не изменились, за период с начала года — увеличились на 7,2 %.

Главное статистическое управление Минской области.

 


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Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г.
 
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