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Как не отравиться грибами
21.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Каждый грибной сезон грибники оставляют все неотложные дела и устремляются в ближайший лес. К сожалению, нередко после этих походов случаются отравления грибами.
Многие забывают, что сбор грибов требует к себе серьезного и внимательного отношения. Даже один ошибочно выбранный гриб может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. Чтобы избежать такой ошибки, которая может стать фатальной, необходимо хорошо изучить
Кроме того, следует обратить внимание на то, что и съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях (вдоль автодорог, рядом с вредными промышленными предприятиями, химическими комбинатами и т.д.) накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и тогда становятся опасными для здоровья. В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы.
Поэтому при сборе и приготовлении грибов нужно придерживаться несколько простых правил, чтобы себя обезопасить:
-собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны;
-грибы, которые Вы не знаете или которые вызывают сомнения, не следует употреблять в пищу и пробовать на вкус, тем более в сыром виде;
-не следует собирать старые, перезрелые, червивые грибы. Они как правило, содержат токсические продукты жизнедеятельности личинок насекомых или распада белков и других соединений;
-не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;
-для сохранения свежести грибов необходимо собирать их в корзину. Не рекомендуется собирать в оцинкованные ведра, полиэтиленовые пакеты, так как в них нет доступа воздуха, повышается температура, что приводит к порче грибов с образованием токсичных продуктов разложения;
-грибы – продукт скоропортящийся, поэтому нельзя хранить свежие грибы более суток, даже в холодильнике, а солёные и маринованные грибы более года;
-никогда не покупайте на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и т.д;
Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными. Поэтому грибы предварительно отваривают, отвар сливают, грибы промывают и только после этого можно жарить или варить.
И главное – во всех случаях отравлений после употребления грибов надо срочно обратиться к врачу, чем раньше будет госпитализирован пострадавший, тем больше шансов на благоприятный исход.
Врач-гигиенист Горецкого райЦГЭ Татьяна Лукьянова
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Каждый грибной сезон грибники оставляют все неотложные дела и устремляются в ближайший лес. К сожалению, нередко после этих походов случаются отравления...
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