ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

21.07.2020 09:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции коллеги сверили в режиме онлайн.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Группы дружбы в Национальном собрании Беларуси и Федеральном национальном совете ОАЭ созданы сравнительно недавно. Основная их цель – выработка перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Речь шла и о межпарламентском взаимодействии.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уверены, что деятельность рабочей группы Национального собрания по взаимодействию с парламентом ОАЭ позволит интенсифицировать взаимодействие по всем направлениям: как в политической, так и в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Мы будем продолжать искать точки соприкосновения на международной арене, продолжать выступать единым фронтом там, где у нас совпадают интересы.

«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

В 2019 году взаимный товарооборот Беларуси с ОАЭ вырос на 45 % и превысил 200 млн рублей. ОАЭ занимают 4-е место по объемам инвестиций в белорусскую экономику.

Люди в материале: Сергей Рачков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава БФЛА подтвердил переезд Волкова из РФ в Беларусь и ждет от него мировых рекордов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика