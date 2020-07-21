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«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции коллеги сверили в режиме онлайн.
Группы дружбы в Национальном собрании Беларуси и Федеральном национальном совете ОАЭ созданы сравнительно недавно. Основная их цель – выработка перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Речь шла и о межпарламентском взаимодействии.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В 2019 году взаимный товарооборот Беларуси с ОАЭ вырос на 45 % и превысил 200 млн рублей. ОАЭ занимают 4-е место по объемам инвестиций в белорусскую экономику.
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«Будем продолжать искать точки соприкосновения». Парламентарии Беларуси и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Новости Беларуси. Углубление двустороннего диалога. Парламентарии Беларуси и ОАЭ делают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического...
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