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Объединённый штаб рассказал о будущем Лукашенко после его поражения. Самое важное о выборах

21.07.2020 09:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

На телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, где Александр Лукашенко в очередной раз высказался по «делу Белгазпромбанка»: «Все [фигуранты дела] дают показания. И этот [Виктор Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет». Бабарико, находящийся в СИЗО КГБ, отреагировал на фразу президента. Он направил в Белтелерадиокомпанию требование опровергнуть эти сведения из сюжета как не соответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство.

Еще 17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси. В своей жалобе политик писал, что решение Центризбиркома о снятии его с выборов незаконно, а собранные в поддержку экс-главы ПВТ подписи проверялись с нарушениями. Суд рассмотрел жалобу Цепкало и пришел к выводу: правовых оснований для ее удовлетворения и отмены постановления ЦИК нет. То есть теперь окончательно: кандидатом Валерий Цепкало не станет.

Из-за угроз Светлана Тихановская вывезла своих детей за пределы Беларуси и спрятала в «безопасном месте». В этом ей помогла главред сайта «Хартия'97» Наталья Радина. По ее словам, дети Тихановской находятся в одной из стран Евросоюза.

Представительницы объединенного штаба Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова поучаствовали в прямом эфире «Радыё Свабода». Там Цепкало вызвала Александра Лукашенко на дебаты. «У нас так сложилось на политической арене, что один из кандидатов [речь идет о действующем президенте] никогда не выходит ни с кем на дебаты. Мы так понимаем, что это ниже его достоинства. Но, может быть, он все-таки примет предложение трех девушек, девушки-кандидата – и выйдет с ней на дебаты». Кроме этого, Тихановской задали вопрос, что ждет Лукашенко после победы Светланы. Она ответила: «Право это решать мы дадим людям».

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Обложка: Telegram-канал штаба Виктора Бабарико.

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Теги: Новости
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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