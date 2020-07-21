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Объединённый штаб рассказал о будущем Лукашенко после его поражения. Самое важное о выборах
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
На телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, где Александр Лукашенко в очередной раз высказался по «делу Белгазпромбанка»: «Все [фигуранты дела] дают показания. И этот [Виктор Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет». Бабарико, находящийся в СИЗО КГБ,
Еще 17 июля в Верховный суд заказным письмом поступила жалоба Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты Беларуси. В своей жалобе политик писал, что решение Центризбиркома о снятии его с выборов незаконно, а собранные в поддержку экс-главы ПВТ подписи проверялись с нарушениями. Суд
Из-за угроз Светлана Тихановская
Представительницы объединенного штаба Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова поучаствовали в прямом эфире «Радыё Свабода». Там Цепкало вызвала Александра Лукашенко на дебаты. «У нас так сложилось на политической арене, что один из кандидатов [речь идет о действующем президенте] никогда не выходит ни с кем на дебаты. Мы так понимаем, что это ниже его достоинства. Но, может быть, он все-таки примет предложение трех девушек, девушки-кандидата – и выйдет с ней на дебаты». Кроме этого, Тихановской задали вопрос, что ждет Лукашенко после победы Светланы. Она ответила: «Право это решать мы дадим людям».
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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