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Созданный «по рецепту» студентов Skoda двухместный спайдер получил имя Slavia

21.07.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создание студенческих концептов стало, по сути, ежегодной традицией Skoda — с 2014 года молодые специалисты придворного технического училища в Млада-Болеславе учатся самостоятельно проектировать и строить автомобили. Седьмым по счету проектом юных талантов Skoda стал двухместный родстер на базе серийного хетчбэка Scala.


Первоначально машину планировалось представить в июне, но из-за пандемии и вынужденного простоя презентация задержалась — спайдер, получивший имя Slavia (так назывались первые велосипеды, собранные в мастерской Laurin & Klement в конце 19-го столетия), был показан накануне. К созданию шоу-кара группа из 31 человека приступила осенью прошлого года — всю работу, начиная от первых эскизов до полной инженерной проработки и постройки готового образца, студенты выполнили самостоятельно, но под чутким руководством опытных инженеров Skoda и специалистов департаментов технических разработок, дизайна и производства.


Источником вдохновения для молодежи послужил гоночный двухместный спорткар 1100 OHC образца 1957 года. До передних стоек Slavia идентична исходной Scala, но серийная машина избавилась от крыши и задних дверей и получила основательно переделанную корму. В салоне осталось только два сиденья, пространство за которыми заняла крупная крышка с двумя обтекателями, накрывающая багажный отсек, где могут поместиться пара электрических скутеров.


Кроме того, у спайдера усилено днище, а дополняют вполне залихватский образ 20-дюймовые колесные диски от кроссовера Kodiaq RS, светодиодная подсветка под порогами и салон, оживленный белыми вставками и спортивными креслами Recaro с контрастной прострочкой. Силовой агрегат заимствован у серийной модели — это 150-сильный мотор 1,5 TSI в паре с 7-ступенчатым «роботом».


Как и все предыдущие студенческие проекты Skoda, до конвейера Slavia не доберется.

 
 
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Представлен седьмой по счету концепт-кар, созданный студентами технического училища Skoda в Млада-Болеславе.
 
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