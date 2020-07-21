Нелегальный урожай: Гомельчанин выращивал на даче коноплю

Источник материала: ОНТ

На незаконном урожае попался житель Гомеля. Вместо овощей и фруктов на даче своей матери он выращивал коноплю.

На нелегального агронома оперативники наркоконтроля вышли, когда тот пытался сбыть выращенный на грядке товар. Экспертиза подтвердила – это была марихуана. Её нашли и в квартире несостоявшегося наркодилера. Как выяснилось, часть нелегального урожая мужчина продавал знакомым, а оставшееся употреблял сам. Заведено уголовное дело.

ФОТО: УВД Гомельского облисполкома

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