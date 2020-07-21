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Нелегальный урожай: Гомельчанин выращивал на даче коноплю

21.07.2020 09:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нелегальный урожай: Гомельчанин выращивал на даче коноплю

На незаконном урожае попался житель Гомеля. Вместо овощей и фруктов на даче своей матери он выращивал коноплю.

На нелегального агронома оперативники наркоконтроля вышли, когда тот пытался сбыть выращенный на грядке товар. Экспертиза подтвердила – это была марихуана. Её нашли и в квартире несостоявшегося наркодилера. Как выяснилось, часть нелегального урожая мужчина продавал знакомым, а оставшееся употреблял сам. Заведено уголовное дело. 

ФОТО: УВД Гомельского облисполкома 

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Теги: Гомель
 
 
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На незаконном урожае попался житель Гомеля. Вместо овощей и фруктов на даче своей матери он выращивал коноплю. На нелегального агронома оперативники...
 
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