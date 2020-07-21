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Массовая уборка зерновых идет в Брестской области

21.07.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовая уборка зерновых идет в Брестской области

У аграриев сейчас начинается самый напряжённый период. На юге страны полным ходом идёт уборка зерновых. На Брестчине убрано уже больше 20 тысяч гектаров полей.

Это 6% от общей площади, но темпы ежедневно увеличивают в полтора раза. Уже со дня на день здесь может появиться первый экипаж-тысячник. В лидерах на жатве сейчас хозяйства Каменецкого и Пружанского районов. Погода внесла свои коррективы – жатву на Брестчине начали почти на две недели позже, чем в прошлом году. Тем не менее, средняя урожайность по области выше на шесть центнеров. Уже созрели все зерновые, полностью убран с полей озимый ячмень, а озимый рапс – на площади больше 60%.

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У аграриев сейчас начинается самый напряжённый период. На юге страны полным ходом идёт уборка зерновых. На Брестчине убрано уже больше 20 тысяч гектаров полей. Это 6%...
 
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