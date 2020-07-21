Бывший министр архитектуры и строительства стал заместителем мэра Минска

Микуленок руководил Минстройархитектуры с августа 2018-го по июнь этого года.





Сегодня Лукашенко дал согласие на его назначение первым заместителем председателя Мингорисполкома. Микуленок будет курировать в столице в первую очередь строительство и ЖКХ.





На посту первого заместителя председателя Мингорисполкома Микуленок сменит Федора Римашевского, который занимал свой пост с весны 2017-го. Куда теперь уйдет Римашевский, пока не известно.





Дмитрию Микуленку 47 лет, он окончил Белорусскую государственную политехническую академию (сегодня - БНТУ) и Академию управления при президенте. С 2004 по 2006 работал главным специалистом УКС Мингорисполкома, затем был замдиректора УКСа по строительству Национальной библиотеки. С 2011-го руководил управлением.



