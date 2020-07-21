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Бывший министр архитектуры и строительства стал заместителем мэра Минска
Источник материала: Партизан
Бывший министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок станет первым заместителем главы Мингорисполкома, согласие на его назначение дал в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко.
Микуленок руководил Минстройархитектуры с августа 2018-го по июнь этого года.
Сегодня Лукашенко дал согласие на его назначение первым заместителем председателя Мингорисполкома. Микуленок будет курировать в столице в первую очередь строительство и ЖКХ.
На посту первого заместителя председателя Мингорисполкома Микуленок сменит Федора Римашевского, который занимал свой пост с весны 2017-го. Куда теперь уйдет Римашевский, пока не известно.
Дмитрию Микуленку 47 лет, он окончил Белорусскую государственную политехническую академию (сегодня - БНТУ) и Академию управления при президенте. С 2004 по 2006 работал главным специалистом УКС Мингорисполкома, затем был замдиректора УКСа по строительству Национальной библиотеки. С 2011-го руководил управлением.
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Бывший министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок станет первым заместителем главы Мингорисполкома, согласие на его назначение дал в...
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