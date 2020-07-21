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Беларусь закупает нефть в Азербайджане в 2020 году по $206 за тонну

21.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Статистический комитет Азербайджана сообщил в ответ на запрос Office Life, что за январь — май 2020 года Азербайджан поставил в Беларусь 273,6 тыс. тонн нефти на общую сумму $56,6 млн.




Это значит, что в среднем стоимость тонны нефти обошлась Беларуси в $206,8, или примерно $28 за баррель.

Примечательно, что пресс-секретарь SOCAR Ибрагим Ахмедов в интервью порталу «Нефтехимия» 4 мая рассказывал, что в Беларусь с начала года (за 4 месяца) поставлено 3,83 млн баррелей нефти. Из них 2,05 млн баррелей (279 тыс. тонн) азербайджанской нефти и 1,78 млн баррелей неазербайджанской (242 тыс. тонн).

С учетом услуг фрахта ($10 за тонну), перевалки в порту Южном ($7), транспортировки по территории Украины ($16), транспортировки по территории Беларуси ($1) и стоимости услуги по контролю качества и количества нефти ($1,5-2) к стоимости азербайджанской нефти можно добавлять еще $35,5 на тонну. Тогда стоимость импортированной из Азербайджана нефти возрастает до $242 за тонну.

Для сравнения: в 2016 году закупки нефти в Азербайджане составили 84,7 тыс. тонн (один танкер) на общую сумму $31 млн. Это значит, что тогда тонна нефти обходилась в $366,5 (среднеконтрактная цена, не включающая доставку).

В 2015, 2017, 2018 и 2019 годах поставки углеводородов из Азербайджана в нашу страну не велись.

В свою очередь, Белстат 20 июля сообщил, что за январь — май Беларусь закупила в Азербайджане нефти на общую сумму $64,4 млн.
 
 
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Статистический комитет Азербайджана сообщил в ответ на запрос Office Life, что за январь — май 2020 года Азербайджан поставил в Беларусь 273,6 тыс. тонн нефти на общую сумму...
 
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