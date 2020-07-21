ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джефф Платт: идет уже 11-й день моего карантина

21.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Форвард "Автомобилиста" и сборной Беларуси Джефф Платт поведал, чем он занимается на карантине.




- Я сейчас дома, идет уже 11-й день моего карантина. Если честно, тяжеловато сидеть одному. Первая неделя пролетела быстро. Меня об этом родители предупреждали, они прошли через это в Канаде. А вот вторая неделя тянется очень медленно.

Да, мой день рождения пришелся как раз на карантин. Не смог ни с кем отметить, это было очень странное чувство. Я отметил этот праздник с пиццей.

Ситуация в Финляндии, где я живу, к счастью, была не такая серьезная, как в других странах. Зафиксировали не так много случаев заражения. Поэтому была возможность жить более-менее обычной жизнью. Как только я приехал, я сразу заказал тренажеры, штанги, пластиковый лед, ворота и несколько шайб. К тому же, у моего личного тренера есть домашний тренажерный зал, так что тренировался ровно по моему обычно плану, ничего не потерял в подготовке. Мне очень повезло.

Действительно, этот карантин — самый сложный период этой предсезонки. Но многие люди находятся сейчас в ситуациях значительно хуже моей. Я нахожусь дома, так что мне не на что жаловаться. Мне, конечно, сложно сидеть на одном месте 14 дней, но я знаю, что это необходимо, таковы правила.

Я запросил у "Автомобилиста" тренировочное оборудование, поэтому стараюсь работать и на карантине. В основном, кручу велосипед. У меня сейчас нет выходных. Но когда я приеду на базу и мне скажут работать на велосипеде после тренировок, меня это не обрадует. Но это хорошо, что есть возможность заниматься и на самоизоляции.

Еще я смотрю практически все на ютубе, слушаю очень много подкастов, читаю, конечно. Это тоже вносит разнообразие в мои дни.

Первое, что я сделаю после завершения карантина — пойду прогуляться по набережной. В прошлом сезоне я частенько там гулял с женой и собакой.

Моя задача на сезон — продолжить играть так, как я играл в концовке прошлого чемпионата. Мне кажется, я играл действительно хорошо. Кажется, впервые в карьере я получил несколько травм в начале сезоне. Испытывал проблемы с лодыжкой и бедром. Эти повреждения помешали мне раскрыть весь потенциал, но к концу сезона я начал показывать качественный хоккей. Хочу продолжить на той же ноте.

Самым серьезным соперником считаю "Магнитку", которая подписала Прохоркина. Нельзя забывать и про "Ак Барс".

Благодарю всех болельщиков за поддержку. Последние месяцы были очень сложными для всех. Я надеюсь, что е у вас хорошо. Берегите себя! — рассказал Платт в интервью пресс-службе "Автомобилиста".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард "Автомобилиста" и сборной Беларуси Джефф Платт поведал, чем он занимается на карантине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелегальный урожай: Гомельчанин выращивал на даче коноплю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика