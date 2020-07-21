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Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном

21.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном

Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Павла Утюпина Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане.

От нового посла в Казахстане глава государства ждет развития кооперационных связей в сфере промышленности. «Я Президенту (Казахстана) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные — то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы», — отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, глава государства назначил сегодня послов в Нидерланды, США, Австрию, Великобританию и Казахстан. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Экс-министр финансов Максим Ермолович станет послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии, сообщает БЕЛТА.

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Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Павла Утюпина...
 
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