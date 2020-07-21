Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном

Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Павла Утюпина Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане.
От нового посла в Казахстане глава государства ждет развития кооперационных связей в сфере промышленности. «Я Президенту (Казахстана) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные — то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы», — отметил Александр Лукашенко.
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