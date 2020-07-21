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Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»
Источник материала: СТВ
Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полет на воздушном шаре – мечта многих путешественников, которая для участников фестиваля смогла стать реальностью. А по словам зрителей, аэростаты, поднимающиеся в небо над старинными городами, – картина незабываемая.
Это зрелище сможет в каждом разбудить ребенка.
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Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за время шоу в...
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