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Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

21.07.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за время шоу в небо над Суздалем и Переславлем-Залесским взмыли 15 аэростатов.

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

Полет на воздушном шаре – мечта многих путешественников, которая для участников фестиваля смогла стать реальностью. А по словам зрителей, аэростаты, поднимающиеся в небо над старинными городами, – картина незабываемая.

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

Это зрелище сможет в каждом разбудить ребенка.

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Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за время шоу в...
 
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