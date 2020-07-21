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Правозащитники: Власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса

21.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» опубликовала аналитический отчет по наблюдению за избирательной кампанией в период с 13 по 19 июля.



Правозащитники отмечают, что сейчас в Беларуси за решеткой находятся 25 политзаключенных, большинство из которых связаны с участием в избирательной кампании, передает "Белсат".

«Власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса», – отмечается в отчете.

По словам правозащитников, 14 июля непропорционально жесткие действия милиционеров по задержанию мирных граждан только за факт нахождения их на улицах спровоцировали ответную реакцию людей, «в том числе, к сожалению, с применением силы в отношении представителей силовых органов», что привело к возбуждению уголовных дел.

Правозащитники также отмечают, что подача жалоб и обращений по-прежнему остается неэффективным средством защиты нарушенных избирательных прав как лиц, выдвигаемых кандидатами в президенты, так и других участников выборов и наблюдателей.

Авторы отчета подчеркивают, что впервые за всю историю независимой Беларуси представители БДИПЧ ОБСЕ не будут наблюдать за выборами.
 
 
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Кампания «Правозащитники за свободные выборы» опубликовала аналитический отчет по наблюдению за избирательной кампанией в период с 13 по 19 июля.
 
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