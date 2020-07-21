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«Нагрузка повышена более, чем в 6 раз». Мобильные операторы прокомментировали сбои на площади Бангалор

21.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам представителей двух мобильных операторов, сбоя в работе в этот день не было.





В воскресенье, 19 июля, Светлана Тихановская провела агитационный пикет в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске. По словам наблюдателей ControlBY, на мероприятие пришли около 7,5 тысячи человек. Почти сразу мобильный интернет в этом месте исчез. Кто-то говорил, что связь глушили, кто-то был уверен, что просто произошел перегруз сети. «Белсат» прислал запросы мобильным операторам А1 и МТС. Мы спросили, были ли какие-то сбои в это время и в этом месте.

— Мы проанализировали работу сети, по данным технических систем в этот период сеть работала в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. При этом нагрузка на сеть была выше, чем обычно: поступили единичные обращения абонентов, – ответили в пресс-службе компании МТС.

— Получала ли компания запрос от правоохранителей об ограничении услуг связи?

— Запросов в кампанию не поступало.

Почти то же самое ответили и в компании оператора А1

— В указанный период у абонентов, находившихся на территории парка Дружбы народов, могли наблюдаться трудности в работе мобильного интернета. Это было вызвано повышенной нагрузкой на сеть в связи с проведением массового мероприятия в месте, где в соответствии с его планированием не предусмотрено большое количество людей, а, значит, и особая техническая обеспеченность сети. Показатели сетевой нагрузки превышали стандартные значения более чем в 6 раз. Для улучшения качества услуг компания запланирует работы по расширению пропускной способности сети в этом районе, чтобы избежать перегрузок сети в будущем, – прокомментировал руководитель отдела корпоративных коммуникация компании А1 Николай Бределев.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам представителей двух мобильных операторов, сбоя в работе в этот день не было.
 
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