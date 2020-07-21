Бракосочетания

За прошедший период в районе было зарегистрировано 7 браков.

Впервые вступили в брак Василий Бусел и Виктория Борисовец; Владимир Зарубин и Светлана Сахно; Александр Вайвала и Виктория Семенова.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Озерицкослободском сельисполоме рождение сына Кирилла, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Степан и Наталья Яскевичи из деревни Сосновая.

В Плисском сельисполкоме Дмитрий и Кристина Панасенко из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение дочери Алены, третьего ребенка в семье.

В Драчковском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, дочери Софии, зарегистрировали Максим и Юлия Коваленко из агрогородка Драчково.

В Усяжском сельисполкоме Дмитрий и Светлана Лиора из поселка Усяж зарегистрировали рождение первенца, дочери Варвары.

В отделе загс Смолевичского райисполкома

Рождение первенца, сына Дмитрия, зарегистрировали Андрей и Татьяна Лойко.

Петр и Рада Романовы зарегистрировали рождение сына Александра, второго ребенка в семье.

Рождение первенца, сына Кирилла, зарегистрировали Максим и Елена Нехайчики.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 7 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Драчковский, Пекалинский, Плисский и Озерицкослободской сельисполкомы. Отдел загс Смолевичского райисполкома зарегистрировал 3 смерти.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).