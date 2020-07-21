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Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область

21.07.2020 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пообщается с ее активом.

На встречу с Александром Лукашенко приглашена почти тысяча человек.

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область

Такая форма диалога – не новая. Ранее уже состоялись подобные встречи с активами всех остальных областей и Минска. В Гомеле также Президент примет участие в открытии новой поликлиники. Она предназначена для приема как взрослых, так и малышей.  

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область

Детское отделение введено в эксплуатацию еще в 2014 году. Поликлиника же для взрослых будет обслуживать 40 тысяч гомельчан.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 июля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
 
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