Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пообщается с ее активом.

На встречу с Александром Лукашенко приглашена почти тысяча человек.









Такая форма диалога – не новая. Ранее уже состоялись подобные встречи с активами всех остальных областей и Минска. В Гомеле также Президент примет участие в открытии новой поликлиники. Она предназначена для приема как взрослых, так и малышей.





Детское отделение введено в эксплуатацию еще в 2014 году. Поликлиника же для взрослых будет обслуживать 40 тысяч гомельчан.