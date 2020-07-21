Легковушка попала под фуру в Новогрудском районе: погибла пассажирка

Источник материала: Tut.by

Пассажирка легковушки погибла при столкновении с фурой в Новогрудском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла днем 20 июля вблизи деревни Кмитянка. По информации инспекторов, 59-летний водитель Renault Duster, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фуру и столкнулся с ней.





В результате ДТП 69-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия.