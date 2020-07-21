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Легковушка попала под фуру в Новогрудском районе: погибла пассажирка

21.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирка легковушки погибла при столкновении с фурой в Новогрудском районе, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла днем 20 июля вблизи деревни Кмитянка. По информации инспекторов, 59-летний водитель Renault Duster, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фуру и столкнулся с ней.


В результате ДТП 69-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Водитель Renault Duster, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фуру.
 
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