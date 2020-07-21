Во время грозы загорелись два дома в Городокском районе. В разных населённых пунктах

Источник материала: ОНТ

Городокский район. Во время грозы 19 июля в регионе загорелись два дома. В разных населённых пунктах. Сообщения о несчастьях поступили в МЧС с разницей в тридцать семь минут.

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Тревожный звонок на линию “101” раздался в 17:33. К приезду спасателей деревянное строение на улице Карьерной было охвачено пламенем. Частично обрушилась кровля. Пожарные не позволили огню перекинуться на стоявшую рядом хозпостройку. Сгоревший дом использовался владельцем как дача. Никого из людей в момент пожара там не было. Высока вероятность, что в строение ударила молния.

18 часов 10 минут. Спасателям сообщили, что горит двухэтажная кирпичная дача в садоводческом товариществе. Когда возник пожар, внутри строения находился владелец. Мужчина 1962 года рождения покинул дом самостоятельно. А вот справиться с огнём самостоятельно не смог. До приезда спасателей пламя успело уничтожить кровлю, повредило потолочное перекрытие и имущество. Садовое товарищество "Пальминка” расположено в 70 километрах от Ерыгино. Однако и здесь вероятная причина пожара – удар молнии.

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