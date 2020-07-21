Дмитрий Басков не явился в суд для дачи показаний о договорном матче, сославшись на занятость

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков не явился в суд на дачу свидетельских показаний по делу о договорном матче в белорусской Экстралиге, сославшись на занятость (руководитель находится в командировке). Судья зачитал его показания, данные во время следствия.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Речь идет о матче между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом», в котором хозяева вели 5:1, но уступили в итоге 5:6. Команда из Молодечно является фарм-клубом минского «Динамо», которым руководит Дмитрий Басков.

Из показаний Баскова следует, что он был удивлен ходом матча, в котором явный фаворит упустил преимущество в четыре шайбы. Гендиректор минского «Динамо» посмотрел запись голов, отметив явно слабую игру защитников: Сергея Шелега, Никиты Устиненко и Александра Сырея. Также он был удивлен странной заменой вратарей: вместо хорошего игравшего Никиты Толопило при счете 5:2 вышел Алексей Иванов, пропустивший четыре гола.

«Решил, что матч является договорным, а это серьезное нарушение на уровне использования допинга. По этой причине обратился к руководству НОК (главой является Александр Лукашенко, первым вице-президентом — Виктор Лукашенко — прим. TUT.BY). Было решено обратиться в правоохранительные органы, так как это не может остаться безнаказанным.

Вскоре мне позвонил руководитель „Динамо-Молодечно“ Николайчик, заявивший, что игра, возможно, была договорная. Я ответил, что не возможно, а точно», — сказал Басков во время следствия.

Отметим, что ранее один из обвиняемых Никита Устиненко заявлял , что инициатором разбирательства о договорном матче в чемпионате Беларуси по хоккею стал президент страны Александр Лукашенко

Он также отметил, что встречался с командированными в Молодечно игроками минского «Динамо» — Никитой Феоктистовым и Никитой Толопило. Хоккеисты заверили, что не участвовали в сговоре, при этом Толопило рассказал о ряде странностей в игре защитников (Сырея, Устиненко и Шелега).

Дмитрий Басков также провел встречу с тренерами «Динамо-Молодечно». Они заявили, что не знали о договорном характере матча.

Что было раньше

В ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.



Фото: hockey.by

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру.

В суде оказалось, что Иванов, Устиненко, Сырей и Шелег также обвиняются в распространении порнографии: они публиковали шутливые ролики соответствующего содержания в групповых чатах, так как не знали, что противозаконно.

Четверка обвиняемых хоккеистов в полном объеме признала вину.

В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

О том, что матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались сдавать игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Еще до суда федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

Отметим, что среди участников договорных матчей есть и довольно известные хоккеисты. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук. Вячеслав Лисичкин является игроком команды президента Беларуси и легендой гродненского «Немана».

Отказавшиеся играть договорняк, но не сообщившие о нем Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков и Никита Феоктистов также выступали за сборную Беларуси и провели немало матчей в КХЛ.