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Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня отечественная медицина сделала колоссальный шаг вперед. И те болезни, которые раньше были противопоказанием для беременности, уже не приговор. Развитие технологий и профессионализм белорусских врачей.
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Цифры говорят за себя. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» около 3 тысяч женщин с различными патологиями познают радость материнства.
Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:
У нас очень большая клинико-генетическая лаборатория, которая оснащена современными диагностическими приборами. Из последних – мы получили секвенатор, который позволяет диагностировать более 600 различных генетических заболеваний.
Женщина может получить беременность, выносить ее и родить. В случае, если мы получаем какие-то проблемы со здоровьем новорожденного, здесь можно с успехом его лечить и реабилитировать.
Благодаря таким возможностям в 2019 году Беларусь вновь вошла в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью.
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Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями
Новости Беларуси. Сегодня отечественная медицина сделала колоссальный шаг вперед. И те болезни, которые раньше были противопоказанием для беременности, уже не...
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