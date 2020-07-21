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Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

21.07.2020 11:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня отечественная медицина сделала колоссальный шаг вперед. И те болезни, которые раньше были противопоказанием для беременности, уже не приговор. Развитие технологий и профессионализм белорусских врачей.  

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Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Цифры говорят за себя. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» около 3 тысяч женщин с различными патологиями познают радость материнства.  

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:    
В центр госпитализируются женщины с различной акушерской, тяжелой акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологией, с вопросами онкологии, болезнями крови, сахарным диабетом, врожденными пороками плода. И вот симбиоз работы научных лабораторий и клинических отделов дает хороший результат.   

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

У нас очень большая клинико-генетическая лаборатория, которая оснащена современными диагностическими приборами. Из последних – мы получили секвенатор, который позволяет диагностировать более 600 различных генетических заболеваний.  

Женщина может получить беременность, выносить ее и родить. В случае, если мы получаем какие-то проблемы со здоровьем новорожденного, здесь можно с успехом его лечить и реабилитировать.  

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

А еще здесь выхаживают и дают шанс на полноценную жизнь недоношенным малышам весом всего от 500 граммов – это одно из значимых достижений центра.   

Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Благодаря таким возможностям в 2019 году Беларусь вновь вошла в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью.  

Люди в материале: Елена Улезко

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня отечественная медицина сделала колоссальный шаг вперед. И те болезни, которые раньше были противопоказанием для беременности, уже не...
 
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