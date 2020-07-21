Жуткая авария во Франции: пятеро детей одной семьи заживо сгорели в ДТП

Источник материала: ОНТ

Трагедия произошла во Франции. Пять детей из одной семьи погибли в ДТП.

Четверо взрослых из той же семьи получили серьёзные ожоги и находятся в критическом состоянии. Авария произошла во французском Дроме. Авто слетело с дороги, перевернулось и загорелось. Взрослым удалось выбраться из авто, а детей спасти не удалось. На ликвидацию возгорания выехали 50 пожарных, ещё три вертолёта, чтобы доставить раненых в больницу. Обстоятельства трагедии уточняются, пока в качестве основной версии случившегося специалисты называют проблему с тормозами.

Фото: Depositphotos

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