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Жуткая авария во Франции: пятеро детей одной семьи заживо сгорели в ДТП
Источник материала: ОНТ
Трагедия произошла во Франции. Пять детей из одной семьи погибли в ДТП.
Четверо взрослых из той же семьи получили серьёзные ожоги и находятся в критическом состоянии. Авария произошла во французском Дроме. Авто слетело с дороги, перевернулось и загорелось. Взрослым удалось выбраться из авто, а детей спасти не удалось. На ликвидацию возгорания выехали 50 пожарных, ещё три вертолёта, чтобы доставить раненых в больницу. Обстоятельства трагедии уточняются, пока в качестве основной версии случившегося специалисты называют проблему с тормозами.
Фото: Depositphotos
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Трагедия произошла во Франции. Пять детей из одной семьи погибли в ДТП. Четверо взрослых из той же семьи получили серьёзные ожоги и находятся в критическом...
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