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Жуткая авария во Франции: пятеро детей одной семьи заживо сгорели в ДТП

21.07.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жуткая авария во Франции: пятеро детей одной семьи заживо сгорели в ДТП

Трагедия произошла во Франции. Пять детей из одной семьи погибли в ДТП.

Четверо взрослых из той же семьи получили серьёзные ожоги и находятся в критическом состоянии. Авария произошла во французском Дроме. Авто слетело с дороги, перевернулось и загорелось. Взрослым удалось выбраться из авто, а детей спасти не удалось. На ликвидацию возгорания выехали 50 пожарных, ещё три вертолёта, чтобы доставить раненых в больницу. Обстоятельства трагедии уточняются, пока в качестве основной версии случившегося специалисты называют проблему с тормозами. 

Фото: Depositphotos 

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Трагедия произошла во Франции. Пять детей из одной семьи погибли в ДТП. Четверо взрослых из той же семьи получили серьёзные ожоги и находятся в критическом...
 
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