ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Витебском в лесу заблудилась женщина. У неё случился инсульт

21.07.2020 11:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе в лесу нашли женщину, которая заблудилась.    

По информации МЧС, днем 20 июля было получено сообщение от девушки, что ее мать заблудилась в лесу у деревни Липовцы.    

63-летняя женщина вместе с 29-летней дочерью пошла собирать ягоды в лес, затем потерялась. Дочь позвонила спасателям.  

Под Витебском в лесу заблудилась женщина. У неё случился инсульт
Фото: МЧС

Вскоре девушка нашла мать, но сообщила, что ей нужна помощь врачей. Женщина находилась в лесу на расстоянии около 2,5 километров от дороги. Самостоятельно передвигаться не могла.    

Работники МЧС на квадроцикле доставили спасателей и медиков к месту. Они установили предварительный диагноз «инсульт».    

Женщину вынесли к автомобилю скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.    

Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей? (читать далее).    

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебском районе в лесу нашли женщину, которая заблудилась.     По информации МЧС, днем 20 июля было получено сообщение от девушки, что ее мать...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика