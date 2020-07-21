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Мелочь, которая изменит всё!

21.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В объединенном штабе Тихановской, Бабарико и Цепкало предложили идти голосовать с белой лентой. Для чего это нужно и законно ли?

Мелочь, которая изменит всё!
На агитационном пикете 19 июля в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало озвучила идею приходить на избирательный участок с повязанной на руку белой ленточкой. Телеграм-канал «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» объясняет, почему это важно.

Согласно закону, независимый наблюдатель на избирательном участке не имеет права на вербальный контакт с пришедшим голосовать, но он может сопоставить количество пришедших с белой лентой с общим количеством выборщиков и зафиксировать тот факт, что количество несогласных превалирует, говорится в сообщении.


Также белая лента должна облегчить процедуру фото бюллетеня.

Кроме того, белая лента может психологически воздействовать на членов участковой избирательной комиссии, мешая фальсификаторам совершать подлог.

Также белая лента как знак солидарности станет сигналом единомышленникам и подкрепит уверенность в действиях альтернативных кандидатов.

Как отмечает Телеграф, запретов на ношение избирателями какой-либо незапрещенной символики на участках нет.

“Если мы видели, что на участке из 500 человек 350 пришло с белыми лентами, а они выпустили информацию, что за Лукашенко отдали 400 голосов, то мы сразу понимаем, что это полная тотальная фальсификация. Это легко вскрывается”, — заявил в своем видеообращении киносценарист Андрей Курейчик, который ранее предлагал схожую идею с красными лентами.
 
 
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В объединенном штабе Тихановской, Бабарико и Цепкало предложили идти голосовать с белой лентой. Для чего это нужно и законно ли?
 
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