21 июля утром в Волковысский РОЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Ятвезь Волковысского района.
В доме никто не проживает. Пожар ликвидирован. Причины возгорания выясняются.
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В Старой Ятвези горел жилой дом
21.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
21 июля утром в Волковысский РОЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Ятвезь Волковысского района.
В доме никто не проживает. Пожар ликвидирован. Причины возгорания выясняются.
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21 июля утром в Волковысский РОЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Ятвезь Волковысского района. ...
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