21 июля утром в Волковысский РОЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Старая Ятвезь Волковысского района.

В доме никто не проживает. Пожар ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

В Старой Ятвези горел жилой дом

В Старой Ятвези горел жилой дом

В Старой Ятвези горел жилой дом

В Старой Ятвези горел жилой дом