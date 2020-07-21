Ученые: Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году

Источник материала: ОНТ

Полярные медведи могут исчезнуть к 2100 году из-за таяния ледового покрова в Арктике, передает Euronews.

Поскольку естественная среда обитания животных разрушается, они уже сейчас гибнут от голода. Ученые утверждают: глобальное потепление повлечет необратимые последствия для белых медведей, если выбросы углекислого газа в атмосферу останутся на нынешнем уровне.

В Арктике климат изменяется в два раза быстрее, чем в других регионах Земли. Без пищи белые медведи способны продержаться около 200 дней. Однако добывать еду хищникам становится сложнее. Если масса тела полярного медведя на 20% меньше нормы, то вместо 200 дней без питания он проживет лишь 125.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change, сообщается, что даже достижение целей Парижского соглашения по климату не спасет от исчезновения полярных медведей в случае прекращения антропогенного воздействия на среду обитания животных.

По данным экспертов, сейчас в мире обитает 25 тыс. белых медведей. Как считают авторы исследования, к концу текущего столетия хищники, за исключением отдельных групп на самых высоких широтах Арктики, могут исчезнуть.

ФОТО: iStock

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