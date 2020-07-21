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В Луцке мужчина с оружием захватил автобус с заложниками

21.07.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками.  

По информации МВД Украины, в автобусе находятся около 20 человек. При себе нападавший имеет взрывчатку и оружие.  

В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. На месте работают все службы полиции.    

В Луцке мужчина с оружием захватил автобус с заложниками
Фото: twitter.com/MVS_UA  

Для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия на место срочно вылетел министр внутренних дел Украины.    

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, были слышны выстрелы, автобус поврежден. Делается все для того, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.  

Владимир Зеленский держит ход событий под личным контролем.   

Люди в материале: Владимир Зеленский

 
 
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Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками.   По информации МВД Украины, в автобусе находятся около 20 человек. При себе...
 
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