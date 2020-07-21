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В Луцке мужчина с оружием захватил автобус с заложниками
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками.
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В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. На месте работают все службы полиции.
Для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия на место срочно вылетел министр внутренних дел Украины.
Владимир Зеленский держит ход событий под личным контролем.
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Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками. По информации МВД Украины, в автобусе находятся около 20 человек. При себе...
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