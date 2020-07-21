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ОАО «Стригово»: курс на животноводство

21.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

ОАО «Стригово»: курс на животноводство

Заведующий МТФ «Мацы» Наталья Бушко.

К стабильному приросту производственных показателей стремятся в ОАО «Стригово». В хозяйстве взят курс на увеличение доли животноводства.

– За первое полугодие мы произвели 5141 т молока, что составляет 132% к аналогичному периоду 2019 года, товарность составила 94,5% . Государству продано 4859 т (в первом полугодии прошлого года – 3490 т), в том числе 74% – сортом «экстра» – рассказывает директор ОАО «Стригово» Игорь Масько. – Планомерно повышаем поголовье КРС – в текущем году планируется увеличение дойного стада на 100-150 голов.

Как отмечает директор хозяйства, залогом стабильного роста является неукоснительное соблюдение технологий и искренняя забота всех работников о благополучии хозяйства. Отличные показатели среди прочих демонстрирует молочнотоварная ферма «Мацы» на 1328 голов КРС, в том числе 454 – дойного стада, которой заведует Наталья Бушко. За 6 месяцев 2020 года валовое производство молока по ферме составило 1711 т, что на 413 т больше, чем за первое полугодие минувшего года, с 2869 кг до 3768 кг вырос удой на 1 корову. И это, судя по настроению коллектива, – далеко не предел.

Примерно на 45% построена новая ферма на 777 голов КРС в деревне Острово.  На момент нашего визита были практически достроены доильный блок и коровник. Объекты первой очереди строительства планируется ввести в эксплуатацию уже в октябре этого года, всю ферму – в первом полугодии будущего.

Несмотря на то, что основной акцент в хозяйстве делается на животноводстве, большое внимание уделяется и растениеводству. На грядущей страде стриговские хлеборобы планируют побить планку прошлого года и получить валовой сбор зерновых и зернобобовых около 7 тыс. т при урожайности на уровне 45 ц/га. Оптимистичные прогнозы подтверждает уборка рапса, которая на момент нашего визита полным ходом шла на участке «Тевли» – в текущем году масличная культура, которой посеяно 500 га, уродила на зависть. Всего в хозяйстве предстоит убрать 1622 гектара зерновых и зернобобовых, в том числе 1072 га озимых и 550 га яровых. 

Обновлению материально-технической базы здесь уделяют должное внимание, так как понимают, что от этого во многом зависит успех производства. В 2020 году машинно-тракторный парк хозяйства пополнился новым зерноуборочным комбайном «Полесье-GS1624», двумя тракторами «МТЗ-1221», дисковой бороной, 9-метровой косилкой и агрегатом для внесения минеральных удобрений «Роса», в ближайших планах – приобретение энергонасыщенного трактора, грузовых автомобилей и другой необходимой техники. Однако самое главное богатство хозяйства – его коллектив, работники, настроенные на максимальную отдачу и созидательный труд, что неоднократно подчёркивал Игорь Масько.

Дмитрий БЕЛОВ.

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ОАО «Стригово»: курс на животноводство
 
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