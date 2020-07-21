Лукашенко на встрече с активом Гомельской области: В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси и Гомельской области в частности здравоохранение находится на европейском уровне. Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Гомельской области, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сфера медицины развита в Гомельской области на высоком уровне. Об этом говорят показатели.

ФОТО: БЕЛТА









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