ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко на встрече с активом Гомельской области: В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу

21.07.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко на встрече с активом Гомельской области: В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси и Гомельской области в частности здравоохранение находится на европейском уровне. Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Гомельской области, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сфера медицины развита в Гомельской области на высоком уровне. Об этом говорят показатели.  

ФОТО: БЕЛТА



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси и Гомельской области в частности здравоохранение находится на европейском уровне. Об этом Президент заявил сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пётр БУКАЧ: “Шануйце мір!”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика