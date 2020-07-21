График распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению.
(Visited 3 times, 3 visits today)
|
График предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь
21.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
График распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению.
(Visited 3 times, 3 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)