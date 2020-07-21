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График предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь

21.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

График распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению.

График предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь
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График распределения эфирного времени, предоставленного Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для предвыборных выступлений...
 
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