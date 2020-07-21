



Лукашенко в 1994 году, архивное фото - бабушки рядом на голых и голодных явно не похожи





цитирует Лукашенко БелТА. «Один из важнейших участков моей президентской работы — возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая», —Лукашенко БелТА.





«Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы.





Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше», — утверждает Лукашенко.



