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Что-то с памятью моей стало... Лукашенко хочет нас убедить - в начале 90-ых мы были "голые, босые и голодные", а он нас спас
Источник материала: Партизан
Лукашенко на встрече с так называемым "активом" Гомельской области рассказал, как в начале 90-ых годов прошлого века, белорусы ходили "без штанов".
Лукашенко в 1994 году, архивное фото - бабушки рядом на голых и голодных явно не похожи
«Один из важнейших участков моей президентской работы — возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая», —
«Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы.
Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше», — утверждает Лукашенко.
При этом Лукашенко не упомянул, где именно на Полесье он любит бывать. Мы же напомним, что
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Что-то с памятью моей стало... Лукашенко хочет нас убедить - в начале 90-ых мы были "голые, босые и голодные", а он нас спас
Лукашенко на встрече с так называемым "активом" Гомельской области рассказал, как в начале 90-ых годов прошлого века, белорусы ходили "без штанов".
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