Многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь

Источник материала: Слуцк Город





Во исполнение пункта 16 мероприятий подпрограммы 1 «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и Решения Слуцкого районного Совета депутатов от 30.06.2020 № 121 семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2020/2021 учебному году.

Сумма помощи - по 60,00 рублей на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального, на уровне общего среднего, образования. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Семьям, для получения помощи, необходимо предоставить следующие документы: паспорт, копию удостоверения многодетной семьи, справку с места учебы на каждого обучающегося.

Документы принимаются с 8 июля по 31 августа 2020 года по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д.14, с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»).

Выдача единовременной материальной помощи осуществляется по предварительной записи по телефону 5-60-39 или 3-67-04.