ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь

21.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Многодетным семьям окажут единовременную материальную помощь

Во исполнение пункта 16 мероприятий подпрограммы 1 «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и Решения Слуцкого районного Совета депутатов от 30.06.2020 № 121 семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2020/2021 учебному году.

Сумма помощи - по 60,00 рублей на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального, на уровне общего среднего, образования. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Семьям, для получения помощи, необходимо предоставить следующие документы: паспорт, копию удостоверения многодетной семьи, справку с места учебы на каждого обучающегося.

Документы принимаются с 8 июля по 31 августа 2020 года по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д.14, с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»).

Выдача единовременной материальной помощи осуществляется по предварительной записи по телефону 5-60-39 или 3-67-04.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2020/2021 учебному году. Куда обращаться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь во всех столичных трамваях можно оплатить проезд при помощи смартфона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика