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Альфа-Банк может купить Идея Банк

21.07.2020 13:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Ранее в июле сообщалось, что Getin Holding, польский собственник Идея Банка, получил и рассматривает два необязательных предложения о покупке акций Идея Банка.

Что это значит?

Компания решила начать переговоры о возможных условиях сделки.

О втором претенденте пока ничего неизвестно.

В белорусском Альфа-Банке от комментариев по этому вопросу отказались. От Идея Банка на момент публикации Myfin.by ответа не последовало.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский Альфа-Банк, предположительно, является одним из двух претендентов на покупку ЗАО Идея Банк , который принадлежит польскому Getin Holding. О том, что Альфа...
 
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