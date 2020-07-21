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Альфа-Банк может купить Идея Банк
Источник материала: Myfin
Ранее в июле
Что это значит?
Компания решила начать переговоры о возможных условиях сделки.
О втором претенденте пока ничего неизвестно.
В белорусском Альфа-Банке от комментариев по этому вопросу отказались. От Идея Банка на момент публикации Myfin.by ответа не последовало.
Источник: Myfin.by
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Белорусский Альфа-Банк, предположительно, является одним из двух претендентов на покупку ЗАО Идея Банк , который принадлежит польскому Getin Holding. О том, что Альфа...
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