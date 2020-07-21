Альфа-Банк может купить Идея Банк

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Ранее в июле сообщалось , что Getin Holding, польский собственник Идея Банка , получил и рассматривает два необязательных предложения о покупке акций Идея Банка.



Что это значит?

Компания решила начать переговоры о возможных условиях сделки.

О втором претенденте пока ничего неизвестно.

В белорусском Альфа-Банке от комментариев по этому вопросу отказались. От Идея Банка на момент публикации Myfin.by ответа не последовало.