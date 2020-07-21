Эксперты предложили успешную формулу белорусского экспорта

Источник материала: ОНТ

Развитие потенциала автотракторной отрасли обсудили эксперты и предложили варианты, как успешно развивать экспорт продукции, об этом сообщается на сайте Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).

Представители отечественных предприятий, министерств и ведомств провели дискуссию на эту тему в рамках аналитического проекта «Образ будущего» БИСИ.

Отмечается, что именно экспорт – это жизненно важный фактор и один из приоритетов социально-экономического развития республики, об этом уже не раз говорил Президент Александр Лукашенко.

Эксперты перечислили слагаемые успешного экспорта завтрашнего дня для белорусских машиностроителей.

Так, гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк считает, что успех здесь зависит главным образом от продукта (он должен быть востребован на рынке). Далее идет финансовая поддержка покупателя. По словам эксперта. Нужно также максимально приблизить товар к покупателю.

В свою очередь, управляющий Группы компаний ИПМ Павел Дайнеко перечислили несколько пунктов.

Составляющие успешного экспорта, по мнению начальника Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь Юрия Горелика – это сочетание «качественный продукт и господдержка»

Гендиректор ОАО «Промагролизинг» Олег Сухих считает, что нужно понять, как экспортная стратегия у самого предприятия, затем определить рынок, на котором находишься, учесть цену и качество. По его словам, нужно знать всех присутствующих на этом рынке.

Директор ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» Юрий Пашик также отметил важность сочетания цены и качества продукции.

Председатель совета директоров НП ООО «Композитные конструкции» Андрей Бирюков высказал мнение о том, что нужно развивать частно-государственного партнерство в инжиниринговом бизнесе. Также для успешного экспорта, по его словам, важно создать институт ликвидной оценки интеллектуальной собственности, вовлечь в оборот нематериальные активы. Бирюков считает, что нужны кардинальные перемены к подходам к экспертизе инновационных проектов и четкий выбор стран, которые могут быть внешними технологическими партнерами белорусских производителей.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович добавил, что нужна четкая стратегия.

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