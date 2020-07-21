ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперты предложили успешную формулу белорусского экспорта

21.07.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эксперты предложили успешную формулу белорусского экспорта

Развитие потенциала автотракторной отрасли обсудили эксперты и предложили варианты, как успешно развивать экспорт продукции, об этом сообщается на сайте Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).

Представители отечественных предприятий, министерств и ведомств провели дискуссию на эту тему в рамках аналитического проекта «Образ будущего» БИСИ.

Отмечается, что именно экспорт – это жизненно важный фактор и один из приоритетов социально-экономического развития республики, об этом уже не раз говорил Президент Александр Лукашенко.

Эксперты перечислили слагаемые успешного экспорта завтрашнего дня для белорусских машиностроителей.

Так, гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк считает, что успех здесь зависит главным образом от продукта (он должен быть востребован на рынке). Далее идет финансовая поддержка покупателя. По словам эксперта. Нужно также максимально приблизить товар к покупателю.

В свою очередь, управляющий Группы компаний ИПМ Павел Дайнеко перечислили несколько пунктов.

Составляющие успешного экспорта, по мнению начальника Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь Юрия Горелика – это сочетание «качественный продукт и господдержка»

Гендиректор ОАО «Промагролизинг» Олег Сухих считает, что нужно понять, как экспортная стратегия у самого предприятия, затем определить рынок, на котором находишься, учесть цену и качество. По его словам, нужно знать всех присутствующих на этом рынке.

Директор ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» Юрий Пашик также отметил важность сочетания цены и качества продукции.

Председатель совета директоров НП ООО «Композитные конструкции» Андрей Бирюков высказал мнение о том, что нужно развивать частно-государственного партнерство в инжиниринговом бизнесе. Также для успешного экспорта, по его словам, важно создать институт ликвидной оценки интеллектуальной собственности, вовлечь в оборот нематериальные активы. Бирюков считает, что нужны кардинальные перемены к подходам к экспертизе инновационных проектов и четкий выбор стран, которые могут быть внешними технологическими партнерами белорусских производителей.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович добавил, что нужна четкая стратегия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие потенциала автотракторной отрасли обсудили эксперты и предложили варианты, как успешно развивать экспорт продукции, об этом сообщается на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоимость нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика