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Вот так "достижение" за 26 лет! Лукашенко предлагает белорусам радоваться, что ходят не в лаптях

21.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко считает, что "социально ориентированная политика", проводимая в стране на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты.



"Мы смотрели на развитие своего - своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле", - сказал Лукашенко на встрече с ьак называемым "активом" Гомельской области во вторник. 

"Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом", - цитирует Лукашенко его пресс-служба
 
 
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Лукашенко считает, что "социально ориентированная политика", проводимая в стране на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты.
 
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