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Безбилетник выскочил из трамвая и сразу же попал под авто: необычное видео из Чехии
Источник материала: Tut.by
Курьезный случай сняла камера в Чехии: безбилетный пассажир, попавшись контролеру, выскочил из трамвая и сразу же угодил под колеса легкового авто. Удар был довольно сильным, но безбилетника это не остановило. Посмотрите, как все произошло.
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Безбилетника это не остановило.
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