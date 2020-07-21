Безбилетник выскочил из трамвая и сразу же попал под авто: необычное видео из Чехии

Источник материала: Tut.by

Курьезный случай сняла камера в Чехии: безбилетный пассажир, попавшись контролеру, выскочил из трамвая и сразу же угодил под колеса легкового авто. Удар был довольно сильным, но безбилетника это не остановило. Посмотрите, как все произошло.