ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

21.07.2020 13:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Браславские озера, Березинский заповедник, «Августовский канал» и бескрайнее болото Ельня. Всего около полутора тысяч особо охраняемых природных территорий, рассказали в проекте «Сделано».

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

В протоптанные тропинки хорошо известных экомаршрутов постепенно вплетаются новые зеленые объекты.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

23 тысячи гектаров удивительной флоры и фауны. И все это в считанных километрах от Гродно. Заказник «Озеры» давно перерос славу просто места для прогулок. Теперь комплекс более известен у белорусов как туристическая изюминка региона.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озёры»:
Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» создан довольно давно, в 1990 году. За эти годы была проведена большая работа по обустройству мест отдыха, чтобы регулировать антропогенные потоки туристов, чтобы наносился наименьший вред данной территории. Большое внимание уделяется со стороны государства: различные государственные программы по поддержке как экологического туризма, так и особо охраняемых природных территорий.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Учитывая интересы обитателей заказника (а это около тысячи видов растений и животных), найти баланс человек – природа получилось довольно быстро.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Специалисты разделили территорию на зоны, подходящие активным туристам, любителям фотоохоты, гостям с детьми.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Еще 10 лет назад о палаточном городке в самом центре природоохранной зоны не мечтали даже самые заядлые любители кемпинга. 

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

А сегодня специально оборудованными туристическими стоянками усыпан весь заказник. Для комфортного отдыха на природе также предусмотрели санатории, турбазы и детские лагеря.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы должны любить свою страну, знать. Мы разбудили этот внутренний туризм. По данным статистики, за прошлый год у нас 1 миллион 200 тысяч белорусов уже путешествуют по нашей стране.

23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Немудрено, что такая гармония комфорта и живописных пейзажей составляет конкуренцию зарубежным курортам. Выходные, не выезжая за границу, планирует все больше белорусов.

Люди в материале: Михаил Портной, Дмитрий Морозик

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Браславские озера, Березинский заповедник, «Августовский канал» и бескрайнее болото Ельня. Всего около полутора тысяч особо охраняемых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безбилетник выскочил из трамвая и сразу же попал под авто: необычное видео из Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика