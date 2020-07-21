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23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Браславские озера, Березинский заповедник, «Августовский канал» и бескрайнее болото Ельня. Всего около полутора тысяч особо охраняемых природных территорий, рассказали в проекте «Сделано».
В протоптанные тропинки хорошо известных экомаршрутов постепенно вплетаются новые зеленые объекты.
23 тысячи гектаров удивительной флоры и фауны. И все это в считанных километрах от Гродно. Заказник «Озеры» давно перерос славу просто места для прогулок. Теперь комплекс более известен у белорусов как туристическая изюминка региона.
Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озёры»:
Учитывая интересы обитателей заказника (а это около тысячи видов растений и животных), найти баланс человек – природа получилось довольно быстро.
Специалисты разделили территорию на зоны, подходящие активным туристам, любителям фотоохоты, гостям с детьми.
Еще 10 лет назад о палаточном городке в самом центре природоохранной зоны не мечтали даже самые заядлые любители кемпинга.
А сегодня специально оборудованными туристическими стоянками усыпан весь заказник. Для комфортного отдыха на природе также предусмотрели санатории, турбазы и детские лагеря.
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Немудрено, что такая гармония комфорта и живописных пейзажей составляет конкуренцию зарубежным курортам. Выходные, не выезжая за границу, планирует все больше белорусов.
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23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»
Новости Беларуси. Браславские озера, Березинский заповедник, «Августовский канал» и бескрайнее болото Ельня. Всего около полутора тысяч особо охраняемых...
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