Медведь обнюхал туристку в Мексике (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры из Мексики, на которых медведь обнюхал туристку с ног до головы.

Опасная ситуация случилась в экологическом парке. Момент попал на видео. Чёрный медведь приблизился к группе людей. Те по возможности отреагировали спокойно. А девушка, к которой хищник приблизился вплотную, даже успела сделать с ним селфи. В интернете видео сразу же стало вирусным – у него уже более двух миллионов просмотров.

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