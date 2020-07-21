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Медведь обнюхал туристку в Мексике (ВИДЕО)

21.07.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры из Мексики, на которых медведь обнюхал туристку с ног до головы.   

Опасная ситуация случилась в экологическом парке. Момент попал на видео. Чёрный медведь приблизился к группе людей. Те по возможности отреагировали спокойно. А девушка, к которой хищник приблизился вплотную, даже успела сделать с ним селфи. В интернете видео сразу же стало вирусным – у него уже более двух миллионов просмотров. 

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Шокирующие кадры из Мексики, на которых медведь обнюхал туристку с ног до головы.    Опасная ситуация случилась в экологическом парке. Момент попал на видео. Чёрный...
 
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