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В украинском Луцке захвачен автобус с заложниками, а в Киеве идет эвакуация из-за угрозы взрыва
21.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: unian.net
Полиция сообщила, что у захватчика в Луцке есть оружие и взрывчатка. Стало известно также, что мужчина имеет психические расстройства. Его требования бессвязны и непонятны.
21 июля на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем, передает
По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников.
Между тем в Киеве около станции метро "Минская" обнаружили подозрительный чемодан. С места события людей эвакуировали. Сейчас ожидают взрывотехников. Также в сети сообщают об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza. Поступил звонок о минировании.
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Полиция сообщила, что у захватчика в Луцке есть оружие и взрывчатка. Стало известно также, что мужчина имеет психические расстройства. Его требования бессвязны и...
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