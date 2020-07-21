В украинском Луцке захвачен автобус с заложниками, а в Киеве идет эвакуация из-за угрозы взрыва

Источник материала: Ежедневник

фото: unian.net

Полиция сообщила, что у захватчика в Луцке есть оружие и взрывчатка. Стало известно также, что мужчина имеет психические расстройства. Его требования бессвязны и непонятны.

21 июля на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем, передает Униа н. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.

По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников.



В полиции сообщили, что захвативший автобус преступник имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра, кроме того, у него есть судимости. В соцсетях тем временем выяснили, что преступник – еще и писатель. В 2014 году он издал небольшим тиражом книгу, где рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с Богом и сумбурно делится с читателями своими философскими взглядами.



Руководитель областного главка Юрий Крошко сообщил, что конкретных требований захватчик не выдвигает. «Мы их изучили - это набор фраз, набор требований ко всем подряд. Ко всем правоохранительным органам, государственным органам», - отметил он.

Между тем в Киеве около станции метро "Минская" обнаружили подозрительный чемодан. С места события людей эвакуировали. Сейчас ожидают взрывотехников. Также в сети сообщают об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza. Поступил звонок о минировании.