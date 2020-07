Рояль, свечи и песни о любви: VOKA приглашает на романтичную вечеринку

В среду 22 июля VOKA проводит самый романтичный концерт лета. Специально для зрителей видеосервиса певец и мультиинструменталист Ян Ярош исполнит в прямом эфире популярные хиты о любви.

Это уже восьмой онлайн-концерт, которые VOKA с июня проводит по средам для всех, кому не хватает музыкальных фестивалей и танцевальных тусовок. Для каждой вечеринки выбирается определенная тема. Ближайшая из них будет посвящена романтике: рояль, свечи, песни о любви – все в лучших традициях лирического жанра.

В программе VOKA Party Love – «Забери меня» Сергея Бабкина, «На сиреневой луне» Леонида Агутина, «You are so beautiful» Джо Кокера, «Creep» Radiohead, «Hello» Лайонела Ричи, «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера, «I'll be waiting» Ленни Кравица и другие знаменитые баллады.