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Рояль, свечи и песни о любви: VOKA приглашает на романтичную вечеринку

21.07.2020 13:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В среду 22 июля VOKA проводит самый романтичный концерт лета. Специально для зрителей видеосервиса певец и мультиинструменталист Ян Ярош исполнит в прямом эфире популярные хиты о любви.

Это уже восьмой онлайн-концерт, которые VOKA с июня проводит по средам для всех, кому не хватает музыкальных фестивалей и танцевальных тусовок. Для каждой вечеринки выбирается определенная тема. Ближайшая из них будет посвящена романтике: рояль, свечи, песни о любви – все в лучших традициях лирического жанра.

В программе VOKA Party Love – «Забери меня» Сергея Бабкина, «На сиреневой луне» Леонида Агутина, «You are so beautiful» Джо Кокера, «Creep» Radiohead, «Hello» Лайонела Ричи, «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера, «I'll be waiting» Ленни Кравица и другие знаменитые баллады.

Начало прямого эфира в 20:00. Проведет его Женя Задора. Присоединиться к просмотру можно из любой точки мира и бесплатно – на сайте voka.tv или в приложении VOKA после авторизации по номеру телефона. Еще в течение недели после трансляции концерт будет доступен на платформе. Записи всех онлайн-вечеринок также потом выкладываются в архив видеосервиса.

 
 
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В среду 22 июля VOKA проводит самый романтичный концерт лета. Специально для зрителей видеосервиса певец и мультиинструменталист Ян Ярош исполнит в прямом эфире...
 
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