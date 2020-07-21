ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стоимость нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

21.07.2020 13:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стоимость нефти Brent превысила впервые с 9 марта

Цена сентябрьского фьючерса на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск. Максимальное значение в результате торгов – $44,06, сообщает РБК. 

Фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре вырос на 1,17%. Цена за баррель – $41,4.

Стоимость нефти увеличилась после повышения спроса инвесторов на рисковые активы на мировых площадках. Нестроение инвесторов улучшилось благодаря позитивным новостям об испытаниях вакцин против COVID-19 и соглашении о новых мерах стимулирования в ЕС. Более значительному росту котировок сырья препятствовали опасения повторного введения карантина во многих странах. 

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена сентябрьского фьючерса на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск. Максимальное значение в результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан музыкант Максим Субоч - он член инициативной группы Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика