Стоимость нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

Источник материала: ОНТ

Цена сентябрьского фьючерса на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11:44 мск. Максимальное значение в результате торгов – $44,06, сообщает РБК.

Фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре вырос на 1,17%. Цена за баррель – $41,4.

Стоимость нефти увеличилась после повышения спроса инвесторов на рисковые активы на мировых площадках. Нестроение инвесторов улучшилось благодаря позитивным новостям об испытаниях вакцин против COVID-19 и соглашении о новых мерах стимулирования в ЕС. Более значительному росту котировок сырья препятствовали опасения повторного введения карантина во многих странах.

ФОТО: pixabay

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