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Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
21.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась массовая уборка зерновых. К работам приступили все регионы, кроме Витебской области. Самая высокая урожайность на данный момент отмечена в Гродненской и Минской областях, сообщает «МИР 24».
По данным Минсельхозпрода на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны на 120,7 тыс. га (без кукурузы, гречихи, проса). Кроме того, намолочено 443,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 ц/га. Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси в текущем году прогнозируется не менее 8,2 млн тонн.
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Самая высокая урожайность на данный момент отмечена в Гродненской и Минской областях.
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