Массовая уборка зерновых началась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась массовая уборка зерновых. К работам приступили все регионы, кроме Витебской области. Самая высокая урожайность на данный момент отмечена в Гродненской и Минской областях, сообщает «МИР 24».

По данным Минсельхозпрода на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны на 120,7 тыс. га (без кукурузы, гречихи, проса). Кроме того, намолочено 443,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 ц/га. Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси в текущем году прогнозируется не менее 8,2 млн тонн.



Отметим, в прошлом году Беларусь произвела во всех категориях хозяйств 7,3 млн тонн зерна, что на 19,2% больше, чем в 2018-м.