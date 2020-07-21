"Еще в школе чувствовалось, что она необычная" Журналисты съездили на малую родину Светланы Тихановской

Медиа-Полесье . Светлана родилась в Микашевичах в 1982 году, 11 сентября. Родители не захотели фигурировать в публикации. Но из уст соседей удалось узнать, что отец семейства Георгий — водитель, а мать Валентина – повар. Люди простые и добропорядочные, пишет





Во всех СМИ растиражировано, что Светлана Тихановская училась в Микашевичской СШ №1. На самом деле она училась во второй школе.





Как рассказала её классный руководитель Мария Важан, Светлана была не просто очень ответственной, но и могла отстоять своё мнение, которое зиждилось на глубоких познаниях.





Она получила золотую медаль в числе более десятка своих одноклассников и одноклассниц. По мнению Марии Важан, это был блестящий выпуск. Подумать только – почти полкласса медалистов.





— Светлана была очень скромной девочкой, — говорит собеседница. — Я бы даже сказала – незаметной, но очень прилежной ученицей и с характером. Всегда могла отстоять свою точку зрения. Может, поэтому решилась на такой риск. Конечно, руководить страной – тяжёлый груз, не женское это дело, поэтому если у неё получится, буду очень переживать – как же такое выдержать, тем более матери двоих малолетних детей (прим. ред. у Тихановских двое детей — сын и дочь).





— Светлана росла вместе с моими детьми, — говорит соседка и коллега матери кандидата в президенты Татьяна Самусевич, бывшая заведующая столовой в тогда ещё городском посёлке. – Она была скромной, но, как говорится, интеллект не спрячешь. Всегда чувствовалось её внутреннее превосходство над сверстниками, хотя она его никак не проявляла, не демонстрировала, не выпячивала. Девочка как девочка. Просто очень воспитанная, аккуратная, собранная, и её чаще можно было увидеть с книгой, чем с игрушками.





Одноклассница Ирина Осипчук отметила, что Светлана очень дружелюбна, хотя ещё в школьные годы была как бы сама в себе, так как всю себя отдавала учёбе, но не потому, что хотела чего-то добиться, просто очень ответственной была и, как показывают последние события, такой и остаётся.





— И сколько бы ни говорили, что руководить страной – не женское дело, я хорошо знаю, что у неё очень волевой характер, практичность в сочетании с душевностью. А ещё превосходная память и умение сориентироваться в любой ситуации. Единственное – она в школе не была общественницей-активисткой. Считала себя обычной девушкой, хотя чувствовалось, что необычная. А чем, мы не могли тогда понимать. Просто дружили.





По окончании школы 20 лет назад Светлана поступила в Мозырский пединститут им. Ивана Шамякина. Факультет иностранных языков – немецкий и английский. И успешно окончила ВУЗ.





Там же познакомилась с будущим мужем Сергеем Тихановским.





16 лет назад они поженились и вскоре переехали в Гомель на его родину, а немного позже — в Минск . Работала переводчиком, секретарём, по долгу службы некоторое время находилась в Ирландии. А муж тем временем зарабатывал деньги на содержание семьи в Российской Федерации.





Со слов тех, кто её хорошо знает, Светлана политикой не интересовалась никогда.





— Это она за мужем, как декабристка, пошла, — сказала бывший учитель Светланы Инна Кухарева. – Не только характер, но и любовь свою проявила.









Соседи в один голос подтвердили эти слова. Сказали, что Сергей Тихановский, когда приезжал с женой и детьми к родителям Светланы, что очень редко у них получалось, всегда выглядел представительно, был очень приветлив. Они были бы рады увидеть его ещё и ещё раз возле подъезда у дома по улице Молодёжной.





— Когда Светлана ещё здесь жила, это была улица Первомайская, д.95, — улыбается соседка Татьяна Самусевич. – Многое изменилось с тех пор.



