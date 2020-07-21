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Форвард брестского «Динамо» пропустит шесть еврокубковых матчей

21.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Денис Лаптев пропустит шесть игр в еврокубках. Об этом клубному YouTube-каналу сказал тренер команды Дмитрий Мозолевский.

Видимо, дисквалификацию Лаптев заработал еще в 2018 году, выступая за солигорский «Шахтер».

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против польского «Леха», Денис Лаптев в концовке ударил головой соперника и был удален с поля.

Лаптев был автором единственного гола в той игре.

Брестское «Динамо» в этом году представит Беларусь в Лиге чемпионов. Клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда. Игра пройдет 18 или 19 августа.

Отметим, что Дениса в 2015 году также дисквалифицировали на шесть игр за массовую драку на поле. Тогда он играл в России за «Тосно» и подрался с игроками «Шинника».

 
 
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Денис Лаптев пропустит шесть игр в еврокубках.
 
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