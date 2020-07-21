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Форвард брестского «Динамо» пропустит шесть еврокубковых матчей
Источник материала: Tut.by
Нападающий брестского «Динамо» Денис Лаптев пропустит шесть игр в еврокубках. Об этом клубному
Видимо, дисквалификацию Лаптев заработал еще в 2018 году, выступая за солигорский «Шахтер».
В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против польского «Леха»,
Лаптев был автором единственного гола в той игре.
Брестское «Динамо» в этом году
Отметим, что Дениса в 2015 году также дисквалифицировали на шесть игр за массовую драку на поле. Тогда он играл в России за «Тосно» и подрался с игроками «Шинника».
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Денис Лаптев пропустит шесть игр в еврокубках.
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