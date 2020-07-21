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Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

21.07.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

На разговор с Президентом приехали около тысячи человек. Среди них руководители предприятий области, депутаты, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство. Но одна из важных тем – это возрождение Полесья после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Глава государства отметил: для страны тот период был сложным временем. И никто толком не знал, какой путь из всех правильный. Авария затронула земли Гомельской области на 28 тысячах квадратных километров. Это почти 70 % от всей территории.

Сказалась катастрофа и на социально-экономическом развитии региона. Поэтому сегодня особое внимание восстановлению и развитию пострадавших территорий. Максимально улучшить условия жизни на полесской земле помогает госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Речь и о социальной защите, улучшенном медицинском обслуживании, обеспечении жильем льготной категории граждан, реализации инвестпроектов для развития пострадавших районов.  

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы много слышали от меня слов о Гомельской области. Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надежные друзья. И вы всегда по факту являлись моей опорой и вы меня всегда поддерживали, даже больше, чем у меня на родине. Так было всегда, и я вам за это благодарен. Я был тогда благодарен вам за это, благодарен и сейчас.

Я очень часто бываю в вашей области – больше, чем в какой-либо другой. При этом не раз, пролетая над Гомельщиной – с высоты птичьего полета видишь все, что делается в хозяйствах, на полях, все стройки, дороги, объекты. Особое мое внимание, конечно, тем территориям, которые больше других пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. В этом прежде всего суть наших, моих с вами отношений.

Я помню те далекие по нашим меркам времена, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Мы не знали, как сделать лучше. Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, где-то еще по каким-то причинам, но я для себя принял решение, что этот процветающий, красивейший уголок должен жить. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. 

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

И не только потому, что вы живете в красивом краю, а потому что я считаю (и тогда считал), что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать.  

Многие вопросы по чернобыльской проблематике мною принимались и решались в Гомельской области. Я предлагал в течение полугода – года продумать то или иное направление, дать мне хотя бы малейший массив фактов для того, чтобы можно было принять решение, в том числе и финансовое. Таким образом мы концентрировали денежные средства, которые выделяли под Чернобыль, таким образом я передавал конкретным лицам и губернаторам эти деньги, чтобы ни в коем случае с Минска их никто не делил, потому что вам виднее, что здесь делать: или водопровод провести, или дорогу построить, или кому-то жилье. Многие-многие вопросы начинались отсюда. 

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Затронули на встрече и тему сельского хозяйства. Глава государства отметил, что, пролетая над областью, неподалеку от Буда-Кошелево заметил недостатки в работе по мелиорации. Земли глава государства поручил спасти.  

Поднималась и тема работы предприятий в области. В частности, речь о «Гомсельмаше», которое в свое время сохранили, а сегодня еще придали и импульс в работе. Проблемы у структуры есть, но постепенно их стараются решать.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече...
 
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