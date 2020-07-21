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Стали известны соперницы «Минчанки» на предварительном этапе Кубка России по волейболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская команда по волейболу «Минчанка» сыграет в 4-й группе в Липецке. Турнир стартует 10 сентября.
Соперницами будут липецкие гандболистки, тульская «Тулица», нижегородская «Спарта» и курский «ЮЗГУ-Атом». Две лучшие команды получат путевки в следующий круг.
Для «Минчанки» это будет третий розыгрыш Кубка России. Лучший результат был у клуба в 2019 году — команда вышла в полуфинальную стадию турнира.
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Белорусская команда по волейболу «Минчанка» сыграет в 4-й группе в Липецке. Турнир стартует 10 сентября. Соперницами будут липецкие гандболистки, тульская...
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