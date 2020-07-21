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Стали известны соперницы «Минчанки» на предварительном этапе Кубка России по волейболу

21.07.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны соперницы «Минчанки» на предварительном этапе Кубка России по волейболу

Белорусская команда по волейболу «Минчанка» сыграет в 4-й группе в Липецке. Турнир стартует 10 сентября. 

Соперницами будут липецкие гандболистки, тульская «Тулица», нижегородская «Спарта» и курский «ЮЗГУ-Атом». Две лучшие команды получат путевки в следующий круг.

Для «Минчанки» это будет третий розыгрыш Кубка России. Лучший результат был у клуба в 2019 году — команда вышла в полуфинальную стадию турнира.

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Белорусская команда по волейболу «Минчанка» сыграет в 4-й группе в Липецке. Турнир стартует 10 сентября.  Соперницами будут липецкие гандболистки, тульская...
 
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