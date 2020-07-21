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«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Валерия Милованова, второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ:
Встреча была очень интересной. Были затронуты серьезные, важные вопросы, на которые мы услышали ответы. Встреча с Президентом – это всегда очень волнительно.
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«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области
Новости Беларуси. Президент Беларуси считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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