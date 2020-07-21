В украинском Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, взяв пассажиров в заложники

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина захватил автобус в Луцке, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции Волынской области. Конкретных требований мужчина не предъявляет. Он заявил, что в автобусе есть беременные женщины и дети.





Фото: Reuters

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сказано в сообщении. Силовики ввели в области план «Заложник». Центр Луцка перекрыт.

СБУ уточнила, что в заложниках находятся 10 человек, раньше сообщалось о 20.

Около 13 часов по минскому времени замминистра МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что захвативший заложников выбросил из автобуса гранату, но она не взорвалась.

— Человек, который называет себя «Максим Плохой», мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен, — заявил Геращенко в эфире «112 Украина».





Фото: Reuters

По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований. Он связался с местными журналистами и заявил, что в автобусе есть беременные и дети. Его личность в настоящее время устанавливается.

Как сообщает местное издание «Конкурент» со ссылкой на главу полиции области Юрия Крошко, человек, взявший людей в заложники, таким образом протестует против системы.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль. По его словам, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о захвате.

— Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Ведется полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв, — написал президент в соцсетях.

Журналисты нашли пост предполагаемого захватчика в соцсетях, где он заявляет, что «государство — это первый террорист», и требует от глав ведомств, судов, церквей, Генпрокуратуры и других опубликовать пост, что они — «террористы в законе». В заявлении захватившего автобус сказано, что в городе заложено еще одно взрывное устройство.

Что известно о захватчике?

Фото: konkurent.ua

По данным силовиков, мужчина удерживает в автобусе 10 человек. МВД сообщило, что он имеет две судимости, по каким статьям — не уточняется.

Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины заявил, что мужчина находился на психиатрическом лечении.

Захвативший автобус мужчина называет себя «Максим Плохой», рассказал замглавы МВД Антон Геращенко. Это псевдоним, мужчину зовут Максим Кривошей, он прописан в Дубно, сообщает ИА «Волынские новости». По его данным, мужчина часто бывал в Луцке, имеет там много знакомых.

«По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе», — пишет агентство.

Известно также, что «Максим Плохой» является автором автобиографической книги, где рассказывает, что рос в семье интеллигентов, но «в детстве насмотрелся боевиков и решил стать крутым». Кроме того, он написал, что учился в семинарии, но потом разочаровался в церкви, был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, пишет «Конкурент».

Силовики ведут переговоры с захватившим автобус. По данным СМИ, «Максим Плохой» сам звонит родственникам заложников, чтобы те связались с журналистами и передали его требования.

Журналисты нашли пост предполагаемого захватчика в соцсетях, где он заявляет, что «государство — это первый террорист», и требует от глав ведомств, судов, церквей, Генпрокуратуры и других опубликовать пост, что они — «террористы в законе». В заявлении захватившего автобус сказано, что в городе заложено еще одно взрывное устройство.